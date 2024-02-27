Воевавший за Авдеевку пленный ВСУ рассказал о психическом заболевании

Анатолий Прокудин также сообщил, что в Авдеевку попал в составе группы численностью 20 человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокудин, участвовавший в боях за Авдеевку, рассказал, что провел год в психиатрической больнице строгого режима.

"Когда мне выдали повестку на улице - им же абсолютно все равно кому давать, мне выдали повестку весной, так я потихоньку с ней ходил, ходил, и только 9 августа забрали. Когда мы ехали на полигон, мне говорят: скажи замполиту, что ты сидел. Тем более я не просто сидел - у меня еще год был на РПБ - лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима", - сказал военнослужащий, видеоинтервью с которым распространило Минобороны России.

Прокудин также рассказал, что в Авдеевку попал в составе группы численностью 20 человек. "Собрали группу - человек 20, наверное. Посадили в Урал, отвезли в Новоселовку, если не ошибаюсь. Там дождались М-113, Bradley на гусеничном ходу. Мы не доехали до точки высадки метров 200 - на мине подорвались ночью. Потом нас нашли проводники с 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Нас отвели на завод - в подвале было что-то вроде штаба. Они нас повели в район железнодорожной станции в самой Авдеевке. Задача была прикрывать отход 3-й бригады, а из оружия было 2 автомата и 4 гранаты", - отметил боец.

По словам украинца, вскоре после этого он сдался в плен. "Мы прошли всего ничего и начался минометный обстрел. Группа рассыпалась. Мы переждали обстрел, в подвал спустились. Потом пошли домой к моему товарищу, который был местным, из Авдеевки. Переждали ночь в подвале и уже утром сдались в плен российским солдатам", - сказал он.

В Минобороны РФ сообщили, что российским штурмовым подразделениям при освобождении Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что пленные распределены и находятся в центрах временного содержания военнопленных в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции.