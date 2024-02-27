Минобороны сообщило, что ВС РФ препятствуют переправе ВСУ с правого берега Днепра

Российские военнослужащие вскрывают расположение техники и вооружения противника и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России точными ударами по расположениям украинских вооруженных сил (ВСУ) мешают противнику переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники, наблюдательных пунктов и позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Российские военнослужащие, операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - прим. ТАСС) вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок", - говорится в сообщении.