Колонна комплексов "Ярс" совершила марш в Подмосковье для подготовки к параду Победы

По данным Минобороны, 400-километровый маршрут пролегал по транспортным магистралям трех областей - Ивановской, Владимирской, Московской, а также по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершила марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках подготовки к военному параду на Красной площади механизированная колонна автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" совершила марш из пункта постоянной дислокации в Ивановской области в подмосковное Алабино", - говорится в сообщении.

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В Минобороны России отметили, что 400-километровый маршрут пролегал по транспортным магистралям трех областей - Ивановской, Владимирской, Московской, а также по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге.

В ведомстве уточнили, что в ходе приготовления к военному параду на Красной площади в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с экипажами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). "После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК "Ярс" в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду", - сообщили в Минобороны.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан коллективом Московского института теплотехники под руководством генконструктора Юрия Соломонова.