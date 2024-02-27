Силы РФ уничтожили под Авдеевкой резервный боекомплект и вооружение производства НАТО

Это был резервный арсенал ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили резервный боекомплект и вооружение украинских войск в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"На авдеевском направлении у села Орловка несколько часов назад был уничтожен боекомплект, а вместе с ним и целый арсенал различных гранатометов в характерных для вооружения НАТО упаковках и со специфическими очертаниями. Это вооружение украинские солдаты перебрасывали последние несколько дней очень аккуратно и, как думалось, незаметно. Учитывая все данные объективного контроля, это был резервный арсенал, который наши ребята уничтожили одним точным попаданием", - сказал Кимаковский.

По его информации, детонации боекомплекта на позициях украинских войск привела к большим потерям среди личного состава.