Шойгу: ВС РФ взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ

По словам министра обороны РФ, российские вооруженные силы продолжают улучшение положения на донецком и купянском направлениях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Важный авдеевский узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) взят под контроль, российские вооруженные силы (ВС) продолжают улучшение положения на донецком и купянском направлениях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ", - сказал глава Минобороны на заседании коллегии ведомства.