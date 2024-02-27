27 февраля, 10:27,
обновлено 27 февраля, 10:30
Военная операция на Украине

Шойгу: ВС РФ взяли под контроль важный авдеевский узел обороны ВСУ

По словам министра обороны РФ, российские вооруженные силы продолжают улучшение положения на донецком и купянском направлениях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Важный авдеевский узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) взят под контроль, российские вооруженные силы (ВС) продолжают улучшение положения на донецком и купянском направлениях, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ", - сказал глава Минобороны на заседании коллегии ведомства. 

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