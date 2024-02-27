27 февраля, 10:28
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что ВСУ выбиты из населенного пункта Северное

Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, сказал министр обороны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю выбиты из населенных пунктов Северное, Ласточкино и Победа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики. На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность" - сказал он на заседании коллегии МО РФ. 

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