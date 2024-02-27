Шойгу: численность боевиков ИГ в Центральной Азии за год выросла на 15%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Численность боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) на Центрально-Азиатском стратегическом направлении за год выросла на 15%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

"Вначале обсудим, как решаются задачи обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков "Исламского государства" выросла на 15%", - сообщил Шойгу.