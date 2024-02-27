Шойгу: тяжелые огнеметные подразделения выполнили более 4 тыс. задач с начала СВО

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 4 000 задач было выполнено тяжелыми огнеметными подразделениями с начала специальной военной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с улучшенными характеристиками позволила увеличить боевой потенциал подразделений в 2,2 раза, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более четырех тысяч задач с начала специальной операции. Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза", - сказал он на заседании коллеги военного ведомства.