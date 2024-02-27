Шойгу: США провоцируют угрозы радиационного характера, наращивая ядерный потенциал в ЕС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вашингтон провоцирует угрозы радиационного, химического и биологического характера, наращивая ядерный потенциал на территории европейских стран и принимая на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал он на заседании коллегии Минобороны России.