Войска РХБЗ ликвидировали биоугрозу после разрушения плотины Каховской ГЭС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской ГЭС прошлым летом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб", - сказал он на заседании коллеги военного ведомства.