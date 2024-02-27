Шойгу: положение ВСУ говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию РФ

По словам министра обороны, Россия продолжит выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Положение Вооруженных сил Украины говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и поддержки киевского режима, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом это (положение ВСУ - прим. ТАСС) свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Продолжим выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", - сказал он на коллегии Минобороны РФ.