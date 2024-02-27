Потери ВСУ в 444 тыс. человек и продолжение наступления РФ. Шойгу выступил в Минобороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции потеряли более 444 тыс. человек, а с начала 2024 года теряют в среднем свыше 800 человек в сутки. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Министр сообщил об освобождении новых территорий, включая Северное в Донбассе, рассказал о попытках Киева не допустить развала фронта, а также озвучил планы перевооружения Восточного и Центрального военных округов.

ТАСС собрал основные тезисы главы Минобороны.

О специальной военной операции

После освобождения Авдеевки российские военные улучшают положение на донецком и купянском направлениях, "овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ".

Обстановка в Авдеевке © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

С начала года на всех направлениях освобождено около 327 кв. км в Донбассе и Новороссии (неделю назад сообщалось о 317 кв. км - прим. ТАСС). "За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики".

В среднем с начала года Киев ежедневно теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного производства.

"Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих" (25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о 31 тыс. погибших с февраля 2022 года, но оговорился, что не может назвать число раненых и пропавших без вести - прим. ТАСС).

Командование ВСУ "пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта", однако российские военные уничтожают украинские резервы и не позволяют перебрасывать их на линию боевого соприкосновения.

Все это "свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима".

Об угрозах в Центральной Азии

Обстановка в Центральной Азии "остается сложной": "Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС) выросла на 15%. <...> Одновременно с этим ожидается почти 20%-ный рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии".

В Центральной Азии "значительно нарастили свою антироссийскую деятельность" прозападные неправительственные организации: "Принимаем меры упреждающего характера".

Соединения Центрального военного округа в 2024 году получат более 360 единиц новой и модернизированной техники, их оснащают в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". "Будут реорганизованы 18 воинских частей".

© Минобороны России

О перевооружении Восточного военного округа

Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе Тайваня как предлог для расширения своего военного присутствия, а в 2024 году увеличится и размах совместных учений США и их союзников.

Восточный военный округ получит более 200 современных и модернизированных образцов техники, включая РСЗО "Торнадо-С", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун".

"Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов".

О действиях войск РХБЗ

Роль войск РХБЗ с каждым годом возрастает, а в ходе специальной военной операции они "решают особые задачи", включая мониторинг радиационной обстановки на Запорожской АЭС.

Кроме того, летом 2023 года они ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, обеззаразив более 1,5 тыс. объектов на площади 340 тыс. кв. м.

Тяжелые огнеметные подразделения с начала специальной военной операции выполнили более 4,4 тыс. задач. Поставка новых систем увеличила боевой потенциал в 2,2 раза.

"В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%".

О Силах специальных операций