Корвет "Стойкий" и сторожевик "Неукротимый" артиллерией поразили в море "беспилотники"

По информации пресс-службы флота, после выполнения задач по уничтожению воздушных целей корабли провели комплекс артиллерийских стрельб по поплавковым щитам

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Экипажи корвета "Стойкий" и сторожевого корабля "Неустрашимый" Балтийского флота в ходе учений в полигонах Балтики выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, в том числе по мишеням, имитирующим беспилотные летающие аппараты, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе выполнения учебно-боевой задачи в море экипажи корвета "Стойкий" и сторожевого корабля "Неустрашимый" в морских полигонах Балтийского флота провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям. В роли воздушных целей были использованы специальные зонды, имитирующие беспилотники противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажами кораблей были выполнены практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов, в ходе которых беспилотная авиация условного противника была уничтожена.

После выполнения задач по уничтожению воздушных целей корабли провели комплекс артиллерийских стрельб по поплавковым щитам, имитирующим малоразмерные морские цели. В результате выполнения стрельб все мишени были успешно поражены.

О кораблях

"Стойкий" - корвет проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

"Неустрашимый" - головной корабль проекта 11540 "Ястреб". Построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. Корабль предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия продвижения сил морских десантов и решения других задач.