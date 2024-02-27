Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для проведения учений

Экипаж фрегата 27 февраля отработает в море взаимодействие с экипажами корабельных вертолетов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" - носитель гиперзвукового оружия вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках данного выхода в море экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

Экипаж фрегата 27 февраля отработает в море взаимодействие с экипажами корабельных вертолетов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота в рамках проведения совместных мероприятий по поиску подводных лодок. "На отдельных этапах выхода фрегату будет противодействовать несколько атомных подводных лодок подводных сил Северного флота", - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что экипажу фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" также предстоит отработать несколько элементов противодиверсионной обороны корабля.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, способен эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным, береговым и надводным объектам на расстояние свыше 1 тыс. км. Корабль построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. Вооружен ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").