МО РФ сообщило об отражении на купянском направлении двух контратаки ВСУ

Противник потерял до 30 военных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на купянском направлении за сутки заняли более выгодные позиции, отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили до 30 военных и 4 единицы техники противника, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика".