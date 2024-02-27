27 февраля, 12:18,
обновлено 27 февраля, 12:27
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на купянском направлении двух контратаки ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Противник потерял до 30 военных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на купянском направлении за сутки заняли более выгодные позиции, отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили до 30 военных и 4 единицы техники противника, сообщили в Минобороны России.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика". 

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