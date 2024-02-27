МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении

Потери противника составили до 130 военных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что потери противника составили до 130 военнослужащих, 2 автомобиля, буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".