МО РФ заявило о поражении склада топлива для военной техники ВСУ

Также поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и пункт управления 128-й бригады теробороны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сообщении.