27 февраля, 12:21,
обновлено 27 февраля, 12:33
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении склада топлива для военной техники ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Также поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и пункт управления 128-й бригады теробороны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также пункт управления 128-й бригады теробороны.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: склад топлива для военной техники ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сообщении. 

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