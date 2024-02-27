Эксперт рассказал о свойствах изъятого на Запорожье отравляющего вещества

Как сообщил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, BZ и его аналоги это хинуклидиновые эфиры бензиловой кислоты, прерывающие передачу нервного импульса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Аналог боевого отравляющего вещества BZ, изъятый ФСБ России в Запорожской области, приводит к кратковременному помешательству. Об этом ТАСС рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ в Запорожской области.

"Прием внутрь даже одного микрограмма этого вещества способен вывести человека из строя на 70-80 часов. По сути, это кратковременное помешательство. [BZ] вызывает потерю ориентации в пространстве, слуховые, звуковые и световые галлюцинации. Человек будет находиться в измененном сознании. Естественно, в таких условиях он выполнять боевую задачу не сможет", - сказал Никулин.

Как сообщил эксперт, BZ и его аналоги это хинуклидиновые эфиры бензиловой кислоты, прерывающие передачу нервного импульса. Он отметил, что входящее в список ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) вещество "достаточно опасное". В больших дозах оно может привести к остановке или параличу сердечной мышцы и гибели человека.

Комментируя информацию о разработке отравляющего вещества в США, Никулин сообщил корр. ТАСС, что BZ находится в американском арсенала с конца 50-60-х годов. "Если в России все химическое оружие уничтожалось под контролем инспекторов ОЗХО, то американцы на свои объекты никого не пустили. Сказали, что все уничтожили, но так они говорили неоднократно. Если они сохранили часть химического арсенала, значит надеялись где-то его использовать. В Сирии они тоже использовали BZ, равно как и зарин, похищенный со складов в Ливии", - сказал эксперт