МО РФ: авиация коалиции США за сутки три раза нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки трижды нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить.

Он отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.