В Минобороны РФ рассказали, как полковник Хазиев помог отразить атаку ВС Украины

В ведомстве также сообщили о подвиге старшего наводчика артиллерийского орудия рядового Максима Мартынюка, который выполнял задачи по огневой поддержке наступающих на позиции ВСУ подразделений российских мотострелков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Действия командира бригады полковника Алмаза Хазиева позволили отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 20 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бригада выполняла задачу по обороне одного из освобожденных населенных пунктов. Противник неоднократно пытался выбить российских военнослужащих с занимаемых позиций. В ходе очередного наступления ВСУ предприняли попытку артиллерийского обстрела российских позиций. Хазиев лично возглавил ведение контбатарейной борьбы.

"Благодаря умелому руководству полковника Хазиева вражеская артиллерия была подавлена, наступление противника, лишенного артиллерийской поддержки, остановлено. Своевременные и отважные действия командира бригады позволили отразить атаку численно превосходящих сил противника, уничтожив при этом до 3 единиц артиллерийских установок иностранного производства и более 20 человек личного состава украинских националистов", - отметили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о подвиге старшего наводчика артиллерийского орудия рядового Максима Мартынюка. Он в составе расчета выполнял задачи по огневой поддержке наступающих на позиции украинских боевиков подразделений российских мотострелков.

"В результате умелых действий Максима, точными ударами артиллерийского орудия был уничтожен опорный пункт противника. Противостоящие российским подразделениям боевики, понеся существенные потери и утратив боевую способность, были вынуждены покинуть занимаемые позиции", - добавили МО РФ.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге рядового Мартынюка задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена, заключили в Минобороны России.