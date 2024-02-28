Фрегат Тихоокеанского флота отработал противодействие пиратам в Аравийском море

Тренировка прошла в три этапа

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" провел тренировку по противодействию пиратам во время дальнего похода в Аравийском море, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" из состава отряда боевых кораблей (ОБК), выполняющего поставленные задачи в рамках деятельности в дальнем морском походе, провел учение по противодействию пиратству в Аравийском море. В настоящее время фрегат "Маршал Шапошников" продолжает выполнение поставленных задач в Аравийском море", - говорится в распространенном сообщении.

Тренировка прошла в три этапа. На первом этапе по легенде учения было обнаружено подозрительное каботажное судно, которое не отвечало на запросы корабля. Командованием фрегата было принято решение произвести досмотр. Группа досмотра в составе военнослужащих высадилась на судно, обнаружила нескольких членов экипажа, которые пытались оказать сопротивление. На борту были найдены абордажное оборудование, гранатомет, автоматы и несколько переносных радиостанций. Экипаж судна был задержан.

На втором этапе учения артиллерийские расчеты фрегата отработали уничтожение условных малогабаритных быстроходных лодок, на которых вооруженные люди произвели попытку нападения на иностранное торговое судно. Расчеты артиллерийских комплексов АК-630 и штатного пулемета "Утес" обезвредили условно нападавших пиратов. На третьем этапе учения экипаж корабельного вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ произвел воздушное патрулирование.

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" в составе ОБК ТОФ вышли в море из Владивостока 22 января 2024 года для выполнения задач в дальнем морском походе.