МО РФ сообщило об уничтожении немецкой БМП Marder на купянском направлении

Огонь велся из РСЗО "Град", добавили в ведомстве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил немецкую боевую машину пехоты Marder на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Град" на купянском направлении отработали по выявленной бронированной технике и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям. Один из расчетов РСЗО "Град" 1-й гвардейской танковой армии, используя тактику быстрой смены огневых позиций, поразил боевую машину пехоты немецкого производства Marder ВСУ", - заявили в оборонном ведомстве.

Минобороны РФ также поделилось видеоинтервью наводчика расчета с позывным Смол. "Мы работаем днем и ночью по бронированной технике, пехоте противника и другим целям. Как только получаем координаты противника, сразу же машина выезжает на позицию, разворачиваемся и отрабатываем. Совсем недавно отрабатывали по целям и поразили немецкую боевую машину пехоты Marder", - рассказал военнослужащий.

В оборонном ведомстве отметили, что расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. "Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить все - опорные пункты, живую силу и военную технику противника", - подчеркнули в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что для точного наведения используются расчеты беспилотных летательных аппаратов, собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.