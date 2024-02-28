МО РФ рассказало о работе расчета разведывательных БПЛА ВДВ

Российские военные скорректировали поражение танка и САУ ВСУ, сообщили в ведомстве

ТАСС, 28 февраля. Расчет разведывательных БПЛА Zala одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" обнаружил танк и САУ ВСУ на правом берегу Днепра и скорректировал их поражение "Ланцетами". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время полета над территорией, контролируемой подразделениями ВСУ на правобережье Днепра, оператор БПЛА обнаружил танк и самоходное орудие противника, которые вели огонь по нашим позициям из лесопосадки. Как только цели противника были обнаружены, их координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их барражирующими боеприпасами "Ланцет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал их поражение в лесопосадке.

"Во время боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки войск "Днепр" позиции ВСУ, их огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов. Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня, а также наведения и фиксации поражения бронетехники ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет", - отметили в военном ведомстве.