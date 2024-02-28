МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Цель поразил экипаж ударно-штурмового вертолета Ка-52, отметило оборонное ведомство

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Экипаж ударно-штурмового вертолета Ка-52 уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Также в состав ударной группы входили транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

В Минобороны РФ отметили, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, все цели были поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации. "Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Поставленная боевая задача была выполнена. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей", - рассказал летчик ударного вертолета Ка-52.