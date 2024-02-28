Производитель ЗРК "Тор" отправил в войска новые высокотехнологичные изделия

Изделия высоко востребованы в зоне проведения спецоперации, сообщил генеральный директор ИЭМЗ Фанил Зиятдинов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Производитель зенитных ракетных комплексов "Тор" - Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") отправил в войска новые высокотехнологичные изделия. Об этом сообщил генеральный директор ИЭМЗ Фанил Зиятдинов.

"Продолжая совершенствовать и выпускать в законтрактованных объемах ЗРК семейства "Тор", "Купол" в кратчайшие сроки развернул полномасштабное производство новых высокотехнологичных изделий оборонного назначения. Подготовку нового производства мы начали в конце 2022 года, в апреле 2023 года провели отработку технологий и выпустили первую партию изделий для проведения испытаний. Уже в августе вышли на серию. <...> Изделия высоко востребованы в зоне проведения СВО - первые их партии ушли в войска еще до присвоения литеры", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

Он добавил, что работа, которая обычно занимает два-три года, была выполнена менее чем за год. "При этом они абсолютно соответствуют требованиям по качеству и надежности", - отметил гендиректор.

ЗРК "Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. Новейшей версией ЗРК является "Тор-М2КМ".