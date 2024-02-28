ИЭМЗ "Купол" сообщил о серийном производстве мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант"

Завод уже исполнил первый госконтракт и начал работу над вторым, сообщил гендиректор Фанил Зиятдинов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" уже производится серийно. Как сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (ИЭМЗ, входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов, ИЭМЗ работает над вторым госконтрактом.

"В части спецтехники десять лет назад завод выпускал монопродукт - ЗРК "Тор-М2У". Сегодня мы производим новейший ЗРК "Тор-М2" в четырех вариантах исполнения боевой машины. Разработан ряд других оборонных изделий. В их числе универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Он уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым", - отметил он в интервью журналу "Национальная оборона".

Зиятдинов напомнил, что предприятие начинало создавать "Адъютант" для проведения облетов своих ЗРК. "Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК", - добавил он.