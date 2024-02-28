ИЭМЗ "Купол" сообщил о скором завершении разработки боевой машины "Тайфун-ПВО"

Идет подготовка к серийному производству таких машин, отметил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Разработка боевой машины (БМ) "Тайфун-ПВО" для операторов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) практически завершена, идет подготовка к серийному производству. Об этом сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Другое наше новое изделие - боевая машина "Тайфун-ПВО". Еще на стадии эскизного образца она приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место. Первое, разумеется, у хозяев мероприятия. В настоящий момент разработка БМ "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

В 2021 году на полигонах Министерства обороны России прошла серия испытаний БМ расчетов ПЗРК "Тайфун-ПВО". Необходимость разработки машины была обусловлена тем, что до недавнего времени у отделения стрелков ПЗРК не было специализированного средства передвижения. Как правило, бойцы передвигались на автомобилях "Камаз", "Урал", а также на БМП.

Машина разрабатывается на базе шасси КамАЗ-4386 семейства "Тайфун". Выбор в качестве транспортной базы этого бронированного автомобиля продиктован тем, что к моменту начала разработки "Тайфуна-ПВО" уже активно шли работы по созданию машины "Тайфун-ВДВ". Унификация транспортной базы с боевой машиной для десантников дает серьезные преимущества как с точки зрения снижения стоимости производства, так и с точки зрения упрощения и удешевления эксплуатации боевой машины в войсковых частях. По своим массогабаритным показателям КамАЗ-4386 "Тайфун" соответствует задачам размещения и транспортировки отделения стрелков ПЗРК: вместо восьми десантников в бронекапсуле машины размещается экипаж из пяти человек с боевым имуществом: командир, механик-водитель, стрелок-пулеметчик и два оператора ПЗРК. Обеспечена возможность применения ПЗРК различных типов - "Игла", "Игла-С" и "Верба".

Одна из основных задач машины "Тайфун-ПВО" - прикрытие войсковых частей и подразделений, в том числе на марше. Для полноценного решения этой задачи на машине обеспечена возможность ведения огня из пулемета и ПЗРК на ходу на скорости до 20 км/ч. Чтобы отделение могло вести боевую работу, не выходя из машины, на ее крыше установлены поворотная турель со станком для пулемета "Корд" и люк для стрелка-пулеметчика. Второй люк предназначен для оператора ПЗРК.