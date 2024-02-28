Проверено — горит: как российские бойцы развеяли миф о неуязвимости танка "Абрамс"

Какие танки получил Киев и как горел "Абрамс"

"Абрамс" на Украине появился в конце сентября 2023 года. Этому предшествовало неудачное применение других тяжелых бронемашин западного образца в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня 2023 года. Минобороны РФ неоднократно докладывало о поражении танков семейства "Леопард", британских танков "Челленджер" и французских тяжелых бронемашин AMX-10 RC, которые называют колесными танками благодаря колесному шасси и пушке калибром 105 мм. В случае с "британцем" это стало первой потерей машины такого типа в ходе боевых действий за всю историю танка. Эксперты не сомневались, что такая же участь ждет любую военную технику, отправленную Украине.

Впервые у линии фронта танк "Абрамс" был замечен 25 февраля. Это произошло северо-западнее Авдеевки, которая незадолго перед этим перешла под полный контроль Российской армии, а затем зачищена от остатков формирований украинских националистов. 26 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили "Абрамс", несмотря на наличие у него дополнительной динамической защиты. В социальных сетях быстро распространились кадры с моментом поражения танка и догорающей бронемашиной. При этом пользователи сообщают, что соцсеть Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) блокирует видеоролики, где показан подбитый "Абрамс", с формулировкой "нарушение правил пользования, защиты имиджа и деловой репутации компании". На следующий день уничтожение подтвердило российское военное ведомство.

Переоцененный танк

М1 "Абрамс" — основной боевой танк вооруженных сил США. Боевая масса в зависимости от модификации и комплектации составляет 54–66,8 т. Основное вооружение модификации М1А1, поставленной Киеву, — гладкоствольная пушка M256 калибра 120 мм (аналогичное орудие устанавливается на германских "Леопардах-2"). Экипаж — четыре человека, двигатель — газотурбинный мощностью 1,5 тыс. л.с. При этом Соединенные Штаты преимущественно используют более современную модификацию танка "Абрамс" с улучшенными характеристиками — М1А2. Она отличается усовершенствованными прицельными приборами и усиленной броней.

Согласно данным из открытых источников, "Абрамсы" применялись Соединенными Штатами во время войны в Персидском заливе (1991), в ходе Иракской войны (2003–2011), афганской кампании (2001–2021). Бронемашины использовались Саудовской Аравией в ходе конфликта в Йемене.

Подбитый танк М1 "Абрамс", Багдад, Ирак, 2005 год © AP Photo/ Khalid Mohammed

Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС назвал недостатки и уязвимости тяжелого "американца". Так, во время боевых действий в Ираке "Абрамсы" неоднократно поражались 100-мм бронебойным снарядом устаревшего танка Т-55. Были случаи поражения "Абрамсов" из автоматических пушек БМП: как Bradley, так и наших БМП-2", — рассказал специалист. Помимо этого, по его словам, американский ОБТ подбивался давно снятыми с вооружения снарядами из танка Т-72 и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7. Часть агрегатов прикрыта бронированием, которое пробивается крупнокалиберными пулеметами, что вызывает возгорание и потерю машины. По мнению эксперта, в случае дуэли с современными российскими танками Т-72 и Т-90 у "Абрамса" не будет шанса выйти победителем. В частности, отечественные машины смогут применить противотанковую управляемую ракету, запускаемую через канал ствола пушки, при этом дальность ее поражения превышает дальность выстрела орудия американского ОБТ.

Уязвимость "Абрамса" отмечали и западные издания. Независимое аналитическое издание из США Military Watch Magazine в сентябре прошлого года выразило мнение, что американский танк равен или уступает по бронированию "Леопарду" в модификации 2A6, а также серьезно уступает британскому "Челленджеру". К тому же "Абрамсы", поставляемые Украине, из-за опасений утечки технологий лишены брони из обедненного урана. Журнал Forbes указывал на слабое бронирование "американцев" в верхней и боковой проекциях, называя тем не менее танки, поставляемые Украине, одними из наиболее защищенных в мире. "FPV-дрон даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа", — говорится в статье.

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По словам Суворова, имеет "Абрамс" и эксплуатационные недостатки: сложность ремонта, необходимость заправки чистым авиационным керосином, применение в системе воздушного питания фильтров, склонных к засорению. Эксперт рассказал, что в Ираке во время движения фильтры танка нужно было прочищать каждые 15 минут. В случае с Украиной это ограничивает применение танка летом.

Ввиду отсутствия автомата заряжания скорострельность "Абрамса" будет падать после трех-четырех первых выстрелов. При этом эргономика рабочего пространства у американской машины хуже, чем у германского "Леопарда".

На уничтожение первого американского тяжелобронированного "подарка" отреагировали официальные лица и эксперты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия уничтожает в зоне СВО "Абрамсы" так же, как и все остальные танки. Пресс-служба госкорпорации "Ростех" считает, что уничтожение бронемашины развеяло миф о ее неуязвимости. Обозреватель Питер Сучиу в статье на сайте американского журнала The National Interest выразил мнение, что потенциал данного танка сильно переоценен. И хотя бронемашина входит в число лучших в мире ОБТ, не стоит рассматривать его как непобедимое чудо-оружие.

Чем уничтожить "Абрамс"?

"Наши ПТС (противотанковые средства — прим. ТАСС) действовали так, как и должны действовать, ведь их в СССР и потом в России разрабатывали как раз для того, чтобы уничтожать все вот эти вражеские танки, которые они и уничтожают на Украине, — комментировал ранее Суворов провальное украинское контрнаступление, в котором Киев потерял германские и британские танки. — Они просто подтвердили свою высокую эффективность и то, что создавали их правильно!"

В качестве средств противодействия танкам западного образца эксперт назвал практически весь арсенал Вооруженных сил РФ. Одной из угроз для бронетехники являются обширные минные поля из миллионов боеприпасов, выставленные российскими саперами. Большой вклад в сокращение числа иностранных танков в зоне СВО внесли дроны-камикадзе — как тяжелые дальнобойные "Ланцеты", так и компактные FPV-дроны ближнего радиуса действия. Специально для поражения танков предназначены отечественные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) различного типа. Из ПТРК "Корнет", по данным из открытых источников, был уничтожен британский "Челленджер". Примечательно, что сайт Сухопутных войск Соединенного Королевства продолжает утверждать, что ни одной машины данного типа не было уничтожено в ходе боевых действий, умалчивая, однако, про поставки танков на Украину.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российская артиллерия так же эффективно уничтожает бронетехнику неприятеля, используя ствольную и реактивную артиллерию с неуправляемыми и корректируемыми боеприпасами. Так, управляемый артиллерийский снаряд семейства "Краснополь" способен поразить танк с первого выстрела, при этом боеприпас наводится на цель передовым наводчиком или беспилотником типа "Орлан-30", подсвечивая ее лазерным лучом с расстояния нескольких километров.

Успешно борется с иностранными танками, переданными Киеву, и армейская авиация Воздушно-космических сил России. Эффектные кадры поражения бронемашин ударными вертолетами Ка-52 и Ми-28 неоднократно демонстрировало российское Минобороны.

Противотанковые ракеты наземного и воздушного базирования имеют тандемную боевую часть, которая способна пробивать броню, даже если перед ней установлена динамическая защита (ДЗ), разрушающая кумулятивную струю боеприпаса. Это делает бессмысленным дополнительное оснащение "Абрамсов" модулями ДЗ.

"Долго ждали, наконец-то дождались. Бойцы [наши] готовились, их инструктировали, у них у всех памятки — чем, как, куда стрелять, — отметил в беседе с ТАСС Сергей Суворов, комментируя уничтоженный "Абрамс". — Бойцы подготовлены. Он (танк "Абрамс" — прим. ТАСС) приехал, его ждали давно, с сентября месяца. Естественно, их всех там ожидает [такая участь] — "Леопардов" ожидала, "Челленджеры", "Абрамсы" то же самое".

Виктор Бодров