Эскадрилью центра боевой подготовки ВКС полностью укомплектовали Су-35 и Су-30СМ2

Начальник центра полковник Александр Казиев отметил, что за последнее время в центр по распределению прибыли способные молодые офицеры, которые активно включились в процесс освоения новых образцов вооружения и военной техники

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Одну из эскадрилий 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ "Ашулук" (полигон "Ашулук") укомплектовали современными самолетами Су-35 и Су-30СМ2. Об этом сообщил начальник центра полковник Александр Казиев.

"Одна из эскадрилий у нас полностью укомплектована современными самолетами Су-35 и Су-30СМ2. Продолжаются полеты и на таких машинах, как МиГ-29 СМТ, полученных центром в 2017 году. Кроме того, на вооружение поступили образцы улучшенной серии ПЗРК "Панцирь". И сегодня одной из важных задач, стоящих перед личным составом соединения, является овладение новой техникой и тактикой ее применения", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Он также добавил, что за последнее время в центр по распределению прибыли способные молодые офицеры, которые активно включились в процесс освоения новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ). "Офицерская молодежь может дать фору даже бывалым мастерам военного дела. Ведь сегодня почти все внедряемые новые образцы ВВТ созданы на основе компьютерных технологий, что очень подходит для молодых офицеров, родившихся в эпоху интернета. Так что в эти дни идет активное освоение личным составом этой техники", - отметил Казиев.

Центру боевой подготовки и боевого применения ВКС России "Ашулук" почти 65 лет. Приказом Минобороны от 24 марта 1961 года установлен ежегодный праздник в ознаменование образования части. Здесь регулярно проходят учения зенитно-ракетных войск ВС РФ.