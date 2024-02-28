В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 230 военнослужащих

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 230 военных, два танка и две боевые машины пехоты. На направлении отражено три контратаки противника, улучшено положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка "Рапира", буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.