ВС РФ заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении

По данным Минобороны России, противник потерял до 165 военнослужащих

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, за сутки отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 165 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское, который Украина с 2016 года переименовала в Степовое.

"[На авдеевском направлении] заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 производства США и 5 автомобилей", - сообщили там. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены три орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и пять гаубиц Д-30.