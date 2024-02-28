Это стало возможно благодаря новому оборудованию и переходу на 12-часовую рабочую смену, сообщили на предприятии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. НПО "Стрела" в 2025 году увеличит количество выпускаемых комплексов в четыре раза благодаря новому оборудованию и переходу на 12-часовую рабочую смену, доложили министру обороны России Сергею Шойгу на предприятии.

"Закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволило увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году в два раза, а в 2025 году позволит увеличить в четыре раза", - говорится в сообщении Минобороны.

"График скользящий. Работаем по 12 часов, шесть дней через один. Бывает семь. В зависимости от объема работ. Когда надо - задерживаемся", - доложил Шойгу слесарь сборочных работ Иван Бербатухин. "Молодцы, ребята. Спасибо вам", - привели в Минобороны слова министра.