НПО "Стрела" выполнило ГОЗ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М" в 2023 году

Также предприятие выполнило гособоронзаказ по радиолокационным станциям "Аистенок", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. НПО "Стрела" выполнило гособоронзаказ по комплексам разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационным станциям "Аистенок" в 2023 году, сообщили в Минобороны РФ.

"На НПО "Стрела" главе российского военного ведомства доложили, что задание по производству выпускаемых на предприятии радиолокационных комплексов разведки "Ястреб-АВ" и "Зоопарк-1М", а также радиолокационных станций "Аистенок", используемых в ходе контрбатарейной борьбы, в 2023 году выполнено в полном объеме", - сообщили там.