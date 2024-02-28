Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий ОПК

Глава Минобороны РФ отметил, что там производится большая номенклатура вооружения и военной техники

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления. <…> Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны РФ, глава российского оборонного ведомства отметил, что на тульских предприятиях производится большая номенклатура вооружения и военной техники. "Это касается и реактивной артиллерии, и ствольной артиллерии, это касается и средств контрбатарейной борьбы", - заявил Шойгу.