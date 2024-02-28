Шойгу: повышающую живучесть в условиях СВО допзащиту планируют ставить на всю технику

По словам главы Минобороны РФ, "есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует оснащать дополнительной бронезащитой, повышающей живучесть в условиях СВО, всю имеющуюся технику. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поездки на предприятия Тульской области.

Как отметили в ведомстве, на НПО "Стрела" министру представили дополнительную защиту для радиолокационных станций (РЛС) из металлических листов и противоосколочных "одеял" с комплектом отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения, повышающую живучесть техники в условиях СВО.

"Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику", - привели слова Шойгу в МО РФ.

Главе Минобороны РФ показали разработанную в Туле систему защиты РЛС от боеприпасов.