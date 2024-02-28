Шойгу: поручения Путина о выделении средств на поставку ракет к РСЗО выполняются в срок

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ранее президент принял решение о подготовке графика и перечня поручений

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поручения президента РФ Владимира Путина о выделении средств и утверждении графиков на поставку ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) выполняются в срок. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области.

Шойгу подчеркнул, что ранее президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений. "Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. <…> Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается, это не может нас не радовать", - сказал министр обороны РФ, слова которого приводит военное ведомство.

Шойгу также добавил, что "нужно обсудить, как оптимизировать графики передачи вооружения и военной техники влево для того, чтобы поставки в войска перенести по большей части со второго полугодия на первое полугодие".