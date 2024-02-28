Тульское НПО "Сплав" нарастило выпуск снарядов в четыре раза

Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Тульское Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" имени А. Н. Ганичева увеличило выпуск снарядов в четыре раза, по некоторым позициям - в семь раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогу поездки на предприятие главы ведомства Сергея Шойгу.

"Генералу армии Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям в семь раз", - отметили в ведомстве.

Глава предприятия Ринат Идрисов доложил министру, что по его поручению предприятие активно проводит техническое перевооружение, осуществляет масштабное строительство и реконструкцию производственных мощностей. Только с начала этого года завод установил более 90 новых станков и необходимого оборудования, отметили в Минобороны РФ.