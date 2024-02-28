Шойгу: ОПК Тулы удалось сократить сроки производства по отдельным образцам вооружения

По оценке главы Минобороны, "это большая заслуга руководителей этих предприятий, и, конечно, инженеров, специалистов, которые здесь работают"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Тульской области удалось сократить сроки производства по отдельным образцам вооружения и военной техники от шести-восьми месяцев до полутора. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, которого цитирует военное ведомство.

"Также генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от шести-восьми месяцев до полутора", - отметили в Минобороны РФ по итогам проверки Шойгу выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области.

По оценке министра, "это большая заслуга руководителей этих предприятий, и, конечно, инженеров, специалистов, которые здесь работают". Отдельно он поблагодарил генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей Яна Новикова, который "многое сделал за этот период".