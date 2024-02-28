Балтфлот провел учения кораблей по уничтожению безэкипажных катеров и плавающих мин

Экипажи также отработали задачи по постановке радиоэлектронных помех

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Противолодочные и минно-тральные корабли были задействованы в учениях Балтийского флота, при проведении которых отработали тактические действия по уничтожению безэкипажных катеров противника и плавающих мин корабельной артиллерией, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках учения экипажи задействованных в нем малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария", морского тральщика "Лев Чернавин" и рейдового тральщика "Василий Поляков" соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы провели артиллерийские стрельбы по надводным целям в акватории Балтийского моря. В качестве мишеней были использованы обозначающие силы и средства "противника" - макеты безэкипажных катеров и плавающих мин", - говорится в сообщении.

Боевые упражнения выполнялись на различных дистанциях из корабельных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов, уточнили в пресс-службе.

"Экипажи кораблей также выполнили задачи по постановке радиоэлектронных помех, провели учения по борьбе за живучесть и отработали ряд противодиверсионных мероприятий", - сказали во флотской пресс-службе.

О кораблях

"Кабардино-Балкария" - малый противолодочный корабль проекта 1331М, предназначен для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок противника, охраны водных районов (в прибрежной и ближней морской зоне), охранения боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Лев Чернавин" способен применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Корабли проекта 12700 "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 м и ширину 10 м, экипаж насчитывает 44 человека.

"Василий Поляков" - рейдовый тральщик проекта 10750 "Сапфир". Корабли этого проекта предназначены для противоминных действий на море в районе акваторий портов, баз, выходов из них, прибрежной шельфовой зоны.