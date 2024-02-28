Военный учебный центр при ТулГУ обучил применению БПЛА более 400 сотрудников МО

Три основные программы включают в себя особенности и тактику их применения с учетом боевого опыта СВО

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Военный учебный центр (ВУЦ) при Тульском государственном университете обучил применению беспилотников более 400 сотрудников Минобороны РФ. Об этом начальник центра Олег Кравченко доложил министру обороны России Сергею Шойгу.

"В рамках дополнительного модуля учебной программы студенты обучаются навыкам применения БПЛА. В ВУЦ осуществляется подготовка специалистов по эксплуатации БПЛА различного типа по трем основным программам, включающим в себя особенности и тактику их применения с учетом боевого опыта СВО. Также на базе ВУЦ по таким программам осуществляется обучение сотрудников Минобороны России, уже подготовлено более 400 специалистов", - сказал он министру.