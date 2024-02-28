В центре беспилотных систем "Скат" разработали комплекс управления с собственным ПО

В Минобороны сообщили, что центр создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и готовит операторов беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты центра беспилотных систем "Скат" в Тульской области разработали комплекс управления с собственным программным обеспечением. Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу во время проверки организации учебного процесса в военном учебном центре (ВУЦ) при Тульском государственном университете, сообщили в Минобороны РФ.

"Министру обороны РФ доложили, что в центре разработан комплекс наземного управления с собственным программным обеспечением и выносными точками доступа, что обеспечивает оператору безопасное и универсальное управление широким рядом устройств. Также Сергею Шойгу представили разработки центра, которые позволяют осуществлять полеты беспилотных летательных аппаратов на нестандартных частотах и применять их в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что центр создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и готовит операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).