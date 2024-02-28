В Сирии зафиксировали шесть нарушений со стороны авиации международной коалиции

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в стране контр-адмирал Вадим Кулить добавил, что в провинции Алеппо в результате обстрела из ПТРК со стороны террористов погиб один сирийский солдат

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал шесть нарушений со стороны авиации международной коалиции во главе с США. Об этом заявил заместитель руководителя центра контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что в провинции Алеппо в результате обстрела из ПТРК со стороны террористов из района Шейх-Слиман по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Кабтан-эль-Джабль погиб один сирийский солдат.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.