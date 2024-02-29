МО РФ: рядовой Бугримов предотвратил диверсию ВСУ с применением БПЛА против позиций ВС РФ

В военном ведомстве также рассказали о подвиге гвардии рядового Владимира Фатеева, своевременно обнаружившего, а затем уничтожившего из стрелкового оружия дрон противника

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Рядовой Вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Бугримов помог предотвратить атаку российских позиций, обнаружив диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившую запуск ударного беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бугримов, находясь на наблюдательном посту ротного опорного пункта мотострелкового подразделения, обнаружил передвижение диверсионно-разведывательной группы ВСУ на двух пикапах. "Подъехав к берегу реки, украинские боевики высадились и предприняли попытку запуска беспилотного летательного аппарата, по внешним признакам похожего на ударный БПЛА большого размера и большой грузоподъемности. Рядовой Бугримов своевременно доложил командиру группы о готовящейся противником диверсии, направленной против объектов и военнослужащих Минобороны России с использованием ударных БПЛА", - рассказали в военном ведомстве.

Уточняется, что рядовой точно определил и передал координаты на пункт управления российского артиллерийского подразделения. Артиллеристы точным ударом уничтожили один из пикапов ВСУ, после чего противник обратился в бегство, бросив на месте свое снаряжение и оборудование.

В тот же день Бугримов обнаружил наблюдательный пост ВСУ, с которого координировался огонь украинской артиллерии. "После доклада старшему начальнику по координатам, переданным Сергеем Бугримовым, был нанесен минометный удар, в результате которого наблюдательный пост противника был уничтожен", - добавили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали о подвиге гвардии рядового Владимира Фатеева, своевременно обнаружившего, а затем уничтожившего из стрелкового оружия дрон противника. "Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, Владимир Фатеев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, который вел наблюдение за нашими позициями. По всем признакам Владимир классифицировал цель как гексокоптер ВСУ. Запросив на пункте управления информацию и удостоверившись, что российских летательных аппаратов в воздушном пространстве нет, рядовой Фатеев открыл прицельный огонь по цели из стрелкового вооружения", - рассказали в Минобороны.

Уточняется, что украинский дрон был поражен и рухнул на существенном удалении от мест размещения личного состава и техники.