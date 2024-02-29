Сальдо заявил, что попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал

Губернатор Херсонской области отметил, что это также приведет к дополнительным жертвам

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Любая попытка [ВСУ] сейчас сунуться на левый берег [Днепра] обречена на провал и дополнительные жертвы. За эти жертвы, кстати говоря, которые, я уверен, появились в результате простого бросания на смерть людей, должен ответить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который все это создает, который по указке откуда-то извне абсолютно не считается с жизнями людей", - сказал Сальдо.

По его словам, и сам Зеленский понимает, что какого-либо успеха на левом берегу ВСУ не добиться. Людей бросают на смерть, чтобы получить дополнительные ресурсы и финансы из-за рубежа для личных целей, считает Сальдо.