Академия МО РФ разработала дистанционный модуль с гранатометом для боевого робота

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала дистанционно управляемый боевой модуль с гранатометом, предназначенный для установки на роботизированные платформы. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

"Боевой модуль робототехнического комплекса с дистанционным наведением и ведением огня содержит легкобронированную машину с установленным на ней двигателем, трансмиссией, ходовой частью с движителем, вооружением и аппаратурой управления. Штатная рама автоматического гранатомета АГС-17 жестко закреплена в верхней части комплекса", - говорится в документе, который содержит в себе изображения натурного образца боевого модуля.

Изобретение подразумевает интеграцию в него штатной рамы АГС-17. Как отмечают разработчики, в отличие от подобных комплексов разработка имеет простую конструкцию. Также конструкция не подразумевает наличия башни, для размещения в ограниченном пространстве которой используемое оружие потребовалось бы модернизировать.

Для наведения служит закрепленный в торце гранатомета двигатель, соединенный передачей с соответствующей шестерней. Также в торце закреплен блок спуска. Оба устройства управляются дистанционно с помощью одного блока управления.

"Техническим результатом предложения является разработка компактного и простого в эксплуатации и изготовлении боевого модуля", - подчеркивают авторы.