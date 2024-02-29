В Приморье корветы ТОФ провели учение по борьбе с безэкипажными катерами

В мероприятии приняли участие корветы "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Экипажи корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) условного противника в заливе Петра Великого. Огонь по имитированным целям велся из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630М, сообщает пресс-служба ТОФ.

"По замыслу учения отряд кораблей в составе двух корветов на переходе морем подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника. По команде боевой готовности артиллерийские расчеты корветов "Громкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов" отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь по имитированным целям шел из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630М. Все условные БЭК были успешно поражены боевыми расчетами корветов.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.