Сальдо: ВСУ обстреливают левобережье Днепра из Херсона, маскируясь под мирных жителей

По словам губернатора Херсонской области, Вооруженные силы сил Украины запугивают жителей Херсона, они боятся снимать фото и видео

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы сил Украины (ВСУ) обстреливают населенные пункты на левом берегу области, находясь в Херсоне, живя в домах мирных жителей и выдавая себя за них.

"Они [военнослужащие ВСУ - прим. ТАСС] большей частью в гражданской одежде находятся и выдают себя за мирных жителей. Живут в квартирах или в домах, которые мирные жители оставили. Но те, кто на самом деле местные, отличают, где свои, где чужие, поэтому информация проходит. Но они ведут артиллерийский и минометный обстрел левого берега именно из тех домов жилых, в которых есть и мирные жители", - сказал Сальдо в интервью ТАСС.

По словам губернатора, ВСУ запугивают жителей Херсона, они боятся снимать фото и видео. "На каждом блокпосту они проверяются, если что-то находится, человек сразу попадает под подозрение, и могут его арестовать и посадить. Поэтому информации из Херсона не так много, как могло быть, но она есть", - отметил Сальдо.

Губернатор добавил, что переправа мирных жителей подконтрольных Киеву территорий Херсонской области на левый берег Днепра, в Россию, практически невозможна из-за рисков.

"Это практически невозможно, <...> Днепр весь просматривается, и любые попытки на маломерных судах или даже вплавь осуществить [переправу] очень опасны. Понятно, что и та, и другая сторона любой объект на водной глади будет воспринимать как объект для поражения", - сказал Сальдо.

Он добавил, что массовая эвакуация населения таким образом слишком опасна, но "единичные случаи возможны".