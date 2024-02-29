Военные медики создали новый тренажер для реабилитации пациентов с ранениями позвоночника

Согласно патенту, приспособление состоит из расположенной над серединой кровати рамы с закрепленными на ней двумя парами параллельных блоков, на которых размещены пращевидные подвязки для ног пациента

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый тренажер для восстановления двигательных функций после операции у пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой, связанной с огнестрельными ранениями, разработали в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства обороны РФ. Это следует из патента, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Изобретение относится к восстановительной медицине и может быть использовано в нейрохирургии для реабилитации больных с огнестрельными ранениями позвоночника и позвоночно-спинномозговой травмой в ближайшем послеоперационном периоде, с целью восстановления двигательных расстройств у пострадавших с ушибом спинного мозга и улучшения качества жизни у пациентов с полным анатомическим повреждением спинного мозга", - говорится в реферате к изобретению.

Согласно документу, тренажер состоит из расположенной над серединой кровати рамы с закрепленными на ней двумя парами параллельных блоков, на которых размещены пращевидные подвязки для ног пациента. Подвязки, в свою очередь, оснащены шнурами с ручками для захвата. На вертикальной стойке, ближайшей к стопе пациента, расположен крюк для фиксации резиновых эспандеров.

Отмечается, что тренажер позволяет начать реабилитацию пациента в кровати в ближайшем послеоперационном периоде после стабилизации его общего состояния. "При этом в работу включается как плечевой пояс и верхние конечности, так и туловище с нижними конечностями. Важной особенностью данного тренажера является самостоятельное восстановление неврологического дефицита под руководством методиста ЛФК", - уточняется в реферате.

Автор изобретения - доктор медицинских наук, профессор, доцент кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии Владимир Орлов. В годы войны в Афганистане он занимал должность главного нейрохирурга 40-й общевойсковой армии. Также участвовал в оказании нейрохирургической помощи раненым и пострадавшим во время боевых действий в Чеченской Республике в 1995 году.