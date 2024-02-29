Сальдо сообщил, что в ВСУ все меньше готовых выполнять приказы об ударах по мирным жителям

Губернатор Херсонской области отметил, что сдаются в плен "даже самые отъявленные боевики"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Украинских военнослужащих, готовых выполнять приказы руководства об ударах по мирным жителям и гражданским объектам, становится все меньше и меньше. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский - первый, кто несет за это [удары] ответственность, по его приказу все эти зверства осуществляются <...>. Но подчеркиваю: таких исполнительных все меньше и меньше. Любыми путями, мы же видим, как сдаются в плен даже самые отъявленные боевики", - сказал Сальдо.

По его словам, российским силам известно, откуда украинские войска беспилотниками атакуют населенные пункты левобережья Днепра, по ним наносятся удары. "Я рассчитываю все-таки, что эта опасность будет уменьшаться", - отметил Сальдо.