Минобороны России сообщило о ежедневном уничтожении техники ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Группы огневой поддержки группировки войск "Центр" уничтожают в сутки по нескольку единиц боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Каждое из таких подразделений, действуя в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, в течение суток уничтожает по нескольку единиц боевой техники, опорные пункты и живую силу ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что для выполнения боевых задач группы вооружены переносными противотанковыми комплексами, автоматическими станковыми гранатометами. "В их составе работают расчеты FPV-дронов, которые в режиме реального времени обеспечивают освещение обстановки на поле боя, не только обнаруживают цели и выдают целеуказания для артиллерии, но и сами эффективно уничтожают боевые машины и позиции ВСУ", - заключили в Минобороны.